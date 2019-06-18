5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

ارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى أمريكا لتسجل 822 مليون دولار خلال العام الماضى، ليزيد إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا عن 2.5 مليار دولار، وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الصادرات المصرية إلى أمريكا وفقا لما أعلنه مكتب التمثيل التجارى:

1- الصادرات المصرية البترولية المصرية، إلى أمريكا زادت بنسبة 329% لتسجل 822 مليون دولار فى 2018.

2- سجلت الصادرات غير البترولية، زيادة بنسبة 14.8% لتسجل 1.6مليار دولار 2018.

3- حققت صادرات "الكويز"877 مليون دولار بزيادة 16.8% عن عام 2017.

4- بلغ إجمالى الصادرات المصرية لأمريكا "بترولية وغير بترولية" 2.5 مليار دولار خلال 2018.

5- سجلت واردات مصر 5.05 مليار دولار 2018 مقابل 3.9 مليار دولار 2017 بنسبة ارتفاع 26.6% ..