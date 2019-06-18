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5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:30 ص
5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها حاويات - أرشيفية
كتب أمين صالح

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ارتفعت الصادرات المصرية البترولية إلى أمريكا لتسجل 822 مليون دولار خلال العام الماضى، ليزيد إجمالى الصادرات المصرية إلى أمريكا  عن 2.5 مليار دولار، وفيما يلى 5 معلومات هامة عن الصادرات المصرية إلى أمريكا وفقا لما أعلنه مكتب التمثيل التجارى:
 
1- الصادرات المصرية البترولية المصرية، إلى أمريكا زادت بنسبة 329% لتسجل 822 مليون دولار فى 2018.
2- سجلت الصادرات غير البترولية، زيادة بنسبة 14.8% لتسجل 1.6مليار دولار 2018.
3- حققت صادرات "الكويز"877 مليون دولار بزيادة 16.8% عن عام 2017.
4- بلغ إجمالى الصادرات المصرية لأمريكا "بترولية وغير بترولية" 2.5 مليار دولار خلال 2018.
5- سجلت واردات مصر 5.05 مليار دولار 2018 مقابل 3.9 مليار دولار 2017 بنسبة ارتفاع 26.6% ..
 

مصر

امريكا

التبادل التجارى

الصادرات المصريه لامريكا

اليوم السابع بلس

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