350 ألف زيارة طرق أبواب شهريا للسيدات فى المنازل لتوعيتهن بتنظيم الأسرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن جميع برامج الوزارة تدور حول قضية الزيادة السكانية لمواجهة هذه المشكلة، نظرا لأن الوزارة معنية ببرامج الحماية والفقر.

وقالت الوزارة إن برنامج الدعم النقدى يتضمن شروط التعليم والصحة ومنع عمالة الأطفال وألا يكون الطفل مصدر رزق للأسرة، حيث تحصل الأسرة فى برنامج تكافل على دعم شهرى 350 جنيها بجانب دعم 120 جنيها للطفل فى مرحلة الثانوى و100 جنيها فى المرحلة الإعدادية و80 جنيها فى المرحلة الابتدائية.

وأضافت أنه يتم حاليا تطبيق اقتصار صرف الدعم النقدى على طفلين فقط بالنسبة للأسر الجديدة فى برنامج "تكافل " كما يخرج الطفل من البرنامج عند بلوغ سن 18 عاما.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر السنوى العشرون للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" ويستمر على مدار يومى 18 و19 يونيو الجارى لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية بحضور وزارة التضامن الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدرارى رئيس مؤسسة بدراوى للتعليم والتنمية والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال على مدار جلسات الؤتمر.

وأضافت الوزاة أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من البرامج المختلفة من أجل مواجهة قضية الزيادة السكانية منها مشروع" 2 كفاية " وان هناك 100 جمعية أهلية شريكة فى المشروع وذلك تطبيقا للاستراتيجية المنظبطة للسكان التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتحت رعاية رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية لها مدخل واضح وهى استعادة دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى القضية السكانية لكونها قضية أمن قومى وأنه تم افتتاح العديد من العيادات لتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة كمرحلة أولى فى المحافظات الأكثر تعدادا فى السكان وتردد على هذه العيادات 17 ألف سيدة وان 61%, منهم يستخدمون وسائل للتنظيم وانه تم الاستعانة بطبيبات متخصصة فى النساء التوليد وممرضتين لكل عيادة وتم تدريبهم مع منحهم حوافظ مالية مجزية.

وأوضحت انه يتم عمل حملات طرق الأبواب لتوعية الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة واستنادا للتطوير يتم القيام بـ 350 ألف زيارة طرق أبواب شهريا وتسمى "حملة الزن " فى المحافظات العشر الأعلى خصوبة كما تم إطلاق حملة إعلانية لمشروع 2 كفاية من خلال توزيع عدد من المنشورات كتنوية فى محطات المترو وفى الشوارع والمستشفيات بالإضافة إلى إنتاج 60 حلقة قصيرة بعنوان دقيقة أسرية تذاع على إذاعة القرءان الكريم خمس مرات فى اليوم بجانب عقد 408 ندوة توعية كل شهر الامر الذى يؤكد ان قضية الزيادة السكانية تشغل حيز كبير فى برامج وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشارت الوزارة انه تم إنتاج 20 مسرحية تحت عنوان مسرح الشارع تناشد السيدات حول خطورة الزيادة السكانية وأثر ذلك على صحتهم وحضرها أكثر من 6500 شخصا ، لافتة إلى خطورة قضية السكان باعتباراها أمن قومى واستراتيجية السكان مرتبطة باستراتيجية مصر فى 2030 وكل الوزارات مشتركة فيها كل فى تخصصه بالإضافة لشراكة الكنيسة القبطية حتى تتحقق التنمية بجانب أيضا إطلاق برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج وكذلك برنامج "وعى "للتوعية بالقضية السكانية وأثرها على التنمية .