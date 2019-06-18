3 فرص لتصدير الحاصلات الزراعية ومنتجات التعبئة إلى السوق الجزائرية

كتب إسلام سعيد

أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري المصري في الجزائر، برئاسة الوزير المفوض التجاري محمد عبد الغفار حجازي والسكرتير التجاري وائل عارف، عن توفير فرص لتصدير حاوية 20 قدما من الفاصوليا البيضاء الجافة، وأوعية زجاجية لتعبئة المخللات بأحجام مختلفة بواقع حاوية 20 قدم كل ثلاثة أشهر، وورق كرافت على شكل رولات لتعبئة المخبوزات أيضا بواقع شحنة 20 قدم كل ثلاثة أشهر.

وقد أعربت الشركات الجزائرية عن رغبتها في الحصول على عروض أسعار من المنتجين المصريين تمهيدا لإبرام هذه الصفقات.

يأتي ذلك تنفيذا للخطة الموضوعة لتنمية الصادرات المصرية، والتي حددتها استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.