وكيل صحة الجيزة: قسم جديد للحضانات بمستشفى التحرير العام بإجمالى 20 حضانة

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، مستشفى التحرير العام، بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، لمتابعة حالة قسم الحضانات الجديد، وقسم الرعاية المركزة، حيث أشادت بالتوسعات والتطويرات الحالية بالمستشفى.

وأكدت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم استلام وتشغيل جهازين تنفس صناعى من أحدث طراز بالرعاية المركزة بمستشفى التحرير العام، كما تم تشغيل الجناح الجديد للحضانات ليصبح إجمالى عدد الحضانات بالمستشفى 20 حضانة.

وأشارت سرور إلى أن قسم الحضانات الجديد والرعاية المركزة سيخدمان عدد أكبر من أهالى منطقة إمبابة، بالإضافة إلى تحسين الخدمة الطبية لتكون على أعلى مستوى لسكان محافظة الجيزة.