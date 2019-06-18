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وقفة تضامنية رفضا لمخططات "الاستيطان " الإسرائيلى فى هضبة الجولان

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:43 م
وقفة تضامنية رفضا لمخططات "الاستيطان " الإسرائيلى فى هضبة الجولان هضبة الجولان ارشيفية
أ ش أ

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 نظم أبناء محافظة "القنيطرة " في موقع "عين التينة " المقابل لبلدة "مجدل شمس " المحتلة وقفة تضامنية مع أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة، الذين بدأوا إضرابًا عامًا؛ رفضًا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية على أراضيهم.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء أن المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم لجميع الممارسات التعسفية والقمعية بحق أبناء الجولان المحتل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتمثلة في إقامة مستوطنات جديدة ، في تجاهل لكل مبادئ وقرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
 
وأكد المشاركون - الذين تجمعوا في بلدة "عين التينة " في الجانب المحرر من الجولان ، بالتزامن مع احتشاد أهل بلدة "عين التينة " من الجهة المقابلة في الجولان المحتل - أن الجولان السوري المحتل عربي الهوية ، والإنسان ، واللسان والتاريخ، وأنه جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية ، وسيعود إلى السيادة الوطنية رغم أنف الاحتلال، واصفين قرارات سلطات الاحتلال ب"الباطلة "وأن مصيرها الفشل.

هضبة الجولان

محافظة القنيطرة

الاحتلال الإسرائيلي

سوريا

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