وسائل الإعلام البيلاروسية تشيد بزيارة الرئيس السيسى لمينسك

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أشادت وسائل الإعلام البيلاروسية اليوم الثلاثاء بالزيارة التاريخية التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا إلى مينسك والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى بيلاروسيا.

وأبرز موقعا (بيلاروس اليوم) و (REFORM.by) تصريحات رئيس الوزراء البيلاروسي سيرجي روماس خلال لقائه مع الرئيس مساء أمس الاثنين على هامش منتدى اقتصادى بمشاركة أهم ممثلي أوساط الأعمال البيلاروسية، ولاسيما تشديده على وصف زيارة الزعيم المصرى إلى مينسك بأنها تاريخية.



واعتبر رئيس الوزراء البيلاروسي أن زيارة السيسي ستلعب دورا تاريخيا في تطور العلاقات الثنائية .. مؤكدا أن مصر تعتبر شريكا مهما لبيلاروسيا في إفريقيا وفي الشرق الأوسط..مشيرا بشكل خاص إلى دعم مصر المستمر لمواقف بيلاروسيا في المحافل السياسية والاقتصادية الدولية، ومن بينها الأمم المتحدة.



وذكر أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد منذ عام 2016 إلى الضعفين وصولا إلى 108 ملايين دولار .. مشيرا إلى أن التجارة البينية في عام 2019 قد سجلت نموا بـ40 %.

وعقد اللقاء بحضور رؤساء أكبر الشركات والمؤسسات الصناعية البيلاروسية، حيث أعرب روماس عن ثقته بأن لقاءات الوفد المصري في مينسك ستكون مثمرة.



وبدوره .. شكر الرئيس السيسي الجانب البيلاروس على حفاوة الاستقبال ..معربا عن أمله في أن تتمكن الدولتان بجهود مشتركة من رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد نوعيا.

كما حضر اللقاء رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروس فلاديمير أولاخوفيتش، الذي شكر الرئيس السيسي على تكرمه بتخصيص وقته الثمين للقاء رؤساء الشركات البيلاروسية المهتمة بالتعاون مع مصر.



ونقلت وكالة "بيلتا" عن أولاخوفيتش قوله إن اللقاء بين السيسي وروماس عقد بحضور ممثلين عن نحو 40 شركة ومؤسسة بيلاروسية لها خبرة للتعاون مع الشركاء المصريين.

وتابع قائلا: "إنه حدث تاريخي غير مسبوق بالنسبة لأوساط الأعمال البيلاروسية، عندما يلتقي زعيم دولة أجنبية شخصيا مع ممثلي أوساط أعمالنا مرتين خلال سنتين".

وذكر أن أول لقاء من هذا النوع عقد في عام 2017 وجرى بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال، موضحا أن رئيسي البلدين بعثا آنذاك رسالة واضحة مفادها أن تطابق الإرادة السياسية أمر يلعب دورا مهما في تطوير الشراكة متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.



كما بثت قناة "أو إن تي" تصريحا مصورا لـ أولاخوفيتش، أوضح فيه أن الرئيس المصري يخاطب الشركات البيلاروسية التي تملك خبرات إيجابية وآفاق واعدة وخططا طويلة الأمد للتعاون مع مصر، باعتبارها محرك التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.



وبثت قناة "أو إن تي" تقريرا حول زيارة الرئيس المصري وآفاق تعزيز التعاون الثنائي..لافتة إلى أن السيسي مباشرة بعد نزوله من الطائرة، توجه إلى مكان ذي أهمية بالغة – إلى نصب النصر المكرس للانتصار في الحرب العالية الثانية حيث وضع إكليلا من الزهور تكريما لذكرى الجنود الذين سقطوا خلال أعوام الحرب.