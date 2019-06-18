وزير الداخلية الإيطالى : لدينا رؤية مشتركة بنسبة 99% مع أمريكا

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أفاد وزيرالداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ، اليوم الثلاثاء ، بأن لدى إيطاليا والولايات المتحدة رؤية مشتركة بنسبة 99% للقيم والمصالح والقضايا العالمية.

وأعرب سالفيني عقب لقائه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية، عن رغبته بمواصلة التعاون لفترة طويلة مع الحكومة الإيطالية وتم التحدث عن أفاق التعاون والفضاء وبرنامج القمر لعام 2024 والتحديثات في مجال الدفاع..مشيرا إلى أن إيطاليا هي البلد الأكثر موثوقية بالنسبة للولايات المتحدة لتكون منصة للحوار في أوروبا.