وزير الخارجية الألمانى: قرار طهران تقليص التزاماتها النووية غير مقبول

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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن قرار إيران تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووى مع المجتمع الدولى ردًا على إعادة العقوبات الأمريكية على طهران، غير مقبول بالنسبة لبرلين.

وأضاف ماس- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- "منطق الأقل مقابل الأقل غير مقبول لدينا.. ونحن متمسكون بالتزاماتنا وهذا ما ننتظره من إيران".

وتابع: "الكل يقول إنهم لا يريدون حربًا لكن ذلك غير كاف.. يجب أن يجتهد كل واحد لخفض التصعيد".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي، أمس الإثنين، عزم بلاده زيادة طاقات إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب يوم 27 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن حجم إنتاجه سيتجاوز، اعتبارًا من هذا التاريخ، 300 كيلوجرام المحددة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.