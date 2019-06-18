وزير الخارجية: إرادة سياسية قوية لدى الرئيسين لتوطيد العلاقات بين البلدين

كتب محمد شرقاوى

قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا إيجابية للغاية، نظرًا لما أظهره الجانب البيلاروسي والرئيس البيلاروسى من حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد لهذه الزيارة، والوقت التى استغرقتها المباحثات المغلقة بين الرئيسيين.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN": "كان هناك مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي وتناولت الجوانب السياسية ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين سواء الجانب السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو التجاري"، موضحًا أن القيادة السياسة في مصر تّدعم العلاقة بين البلدين وتسعى للاستفادة منها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لدى الرئيسين لتوطيد العلاقات بين البلدين، وسيتم فتح تمثيل دبلوماسي متدرج مقيم مصري في بيلاروسيا، لتعزيز العلاقات بين البلدين

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر أمس الإثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى، وشارك الرئيس فى وضع إكليل الزهور بساحة النصب التذكارى بعاصمتها.