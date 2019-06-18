وزيرة السياحة: السياحة الوافدة من أمريكا تمثل 3% ونعمل لزيادة الأعداد

كتبت آمال رسلان

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي المُشارك في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أكدت الوزيرة علي العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كافة المجالات، مشيرة إلى أن السوق الأمريكي يمثل 3% من السياحة الوافدة إلى مصر وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين لمصر.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة للوفد الأمريكي على عودة انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة السياحة العالمية بعد غياب دام 23 عاما، مشيرة إلى أن انضمام دولة كبرى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يمثل إضافة للمنظمة، خاصة وأن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية ضمن الدول الأعلي إنفاقاً لعام 2019، وفقاً لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

ويضم الوفد الأمريكي إيما دويل مساعد الرئيس الأمريكي والنائب الرئيسي لرئيس الأركان، وكيفن مولي السكرتير المساعد في مكتب شؤون المنظمات الدولية، وليزا براون سووايل المساعد الخاص في مكتب شؤون المنظمات الدولية، وبول باكر رئيس لجنة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الأمريكي في الخارج، وكاثي ويلز رايت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.

وأشار أعضاء الوفد الأمريكي إلى تطلع بلادهم لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وتم التباحث خلال الاجتماع حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلي مناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال السياحة.