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وزارة العدل تنتهى من تطوير وميكنة 130 محكمة نهاية الشهر الجارى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:33 ص
وزارة العدل تنتهى من تطوير وميكنة 130 محكمة نهاية الشهر الجارى وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

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كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتهاء وزارة العدل من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم على مستوى الجمهورية، نهاية الشهر الجارى، ضمن خطة التطوير التقنى للمحاكم من الجيل الثانى، وذلك تنفيذا لمشروع فرض وإنفاذ القانون.

وقالت المصادر، إن قطاعات وزارة العدل المختلفة المختصة بتطوير المحاكم، وضعت خطة بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والاتصالات منذ منتصف 2016، بهدف تطوير المحاكم إنشائيا وفنيا بجانب إعداد برنامج قومى موحد لإجراءات التقاضى لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها، من خلال خدمة الشباك الواحد، وميكنة محاضر الجلسات، وعمل مكاتب امامية وخلفية للاستعلام عن القضايا بجانب الاستعلام الالكترونى من موقع وزارة العدل على رول الجلسات، وذلك بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

وأشارت المصادر،إلى أن وزارة العدل تسير فى أكثر من اتجاه لتحقيق العدالة الناجزة فمع تطوير وميكنة المحاكم، تواصل الوزارة نشر برنامج الخبراء الذي يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، على مستوى مكتب الخبراء البالغ عددها 49 مكتب على مستوى الجمهورية بعد نشره فى أكثر من 40 مكتب.

يذكر أن وزارة العدل انتهت من تطوير المكاتب الأمامية والخدمات الخاصة بالتعامل مع الجمهور فى 90 محكمة من أصل 408 محكمة على مستوى الجمهورية، كما تم تفعيل عدد 4 خدمات خاصة بالمحاكم وخدمة واحدة للخبراء على موقع بوابة الحكومة المصرية وبوابة وزارة العدل .


وزارة العدل

ميكنة المحاكم

محاكم الجيل الثانى

خبراء وزارة العدل

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