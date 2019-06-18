وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمالى البلاد

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيسمسيلت (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيسمسيلت.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة (دورية)للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 200 كيلوجرام من المخدرات بولاية النعامة (شمال غرب)، ، في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بجانت بولاية إليزي (جنوب شرق) .