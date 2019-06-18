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واشنطن تقدم مساعدات إنسانية إلى فنزويلا فى عهد ترامب بقيمة 213 مليون دولار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص
واشنطن تقدم مساعدات إنسانية إلى فنزويلا فى عهد ترامب بقيمة 213 مليون دولار مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

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أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قدمت مساعدات إنسانية إلى فنزويلا فى عهد الرئيس دونالد ترامب بقيمة 213 مليون دولار، بحسب "سبوتنيك".

وكتب بنس على تويتر: "خصصت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس دونالد ترامب أكثر من 213 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفنزويليين الذين عانوا من الديكتاتورية الوحشية".

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام فى المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذى نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه فى ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب فى بلاده، واصفا غوايدو، بأنه دمية للولايات المتحدة، وأكدت دول عدة، منها روسيا إيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.


واشنطن

مساعدات إنسانية

فنزويلا

ترامب

213 مليون دولار

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