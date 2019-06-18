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هيئة الانتخابات التونسية: التوقيت غير ملائم لتنقيح القانون الانتخابى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:23 م
هيئة الانتخابات التونسية: التوقيت غير ملائم لتنقيح القانون الانتخابى الانتخابات التونسية
أ ش أ

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم،الثلاثاء، أن التوقيت غير ملائم لتنقيح القانون الانتخابي ؛ حيث إن ذلك من شأنه أن يربك العملية الانتخابية.

 

وشدد بفون - في تصريحات - على أن الهيئة ستمتثل لهذه التنقيحات في صورة المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن الهيئة لن تقبل أي تدخل في أعمالها أو أشغالها، مؤكدا على استقلاليتها .

 

وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي، أوضح بفون أنه سيتم لاحقا نشره مفصلا. لافتا إلى أنه من بين المليون و486 ألف مسجل جديد، هناك 54% من النساء و70% أعمارهم أقل من 35 عاما .

 

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات المقبلة ، مضيفًا أن الحالة الوحيدة للتأجيل وفق الدستور هي حالة الخطر الداهم وتعطل السير العادي لمؤسسات الدولة وهي حالة غير موجودة في الوقت الحاضر.

 

من جهة أخرى، وخلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، تم التصويت على إدارج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كنقطة إضافية في جدول الأعمال بطلب من رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد بموافقة 112 نائبا.

 

 


تونس

الانتخابات التونسية

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