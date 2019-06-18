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هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:35 م
هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، فى مقدمتها تفاصيل اليوم الثانى لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروسيا، وحوار مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والذى كشف فيه آخر الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

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