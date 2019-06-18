نيكي يهبط وسط تعاملات ضعيفة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطى

رويترز

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية إلى أقل مستوى في أسبوع ونصف أسبوع وسط تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء، في ظل عزوف معظم المستثمرين قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتراجع المؤشر نيكي 0.7 % ليغلق عند 20972.71 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ السابع من يونيو وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1528.67 نقطة.

وكان حجم التداولات ضعيفا، إذ جرى تداول مليار سهم فقط، مقارنة مع متوسط يومي بلغ نحو 1.4 مليار سهم في الشهر الماضي.

وساعدت توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في تعافي الأسواق العالمية من بيع مكثف نتيجة تصاعد الخلافات التجارية العالمية.

وقال المحللون إن من المستبعد أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يستمر يومين، إلا أن البيان الختامي سيجري تحليله لاستخلاص المؤشرات على أي تحركات محتملة لتيسير السياسة النقدية في الأمد القريب.

وتباين أداء شركات التصدير، فارتفع سهم نينتندو 0.7 %، في حين خسر سهم سوني كورب 0.2% وطوكيو إلكترون 1%.