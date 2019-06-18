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نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لحيازته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:09 م
نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لحيازته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى حبس
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت نيابة مركز سوهاج مساء اليوم الثلاثاء تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، بحبس المتهم " حسام.أ.ع" 33 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بقرية أولاد شلول وضبط بحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط  مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية  تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .

 


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