نيابة سوهاج تقرر حبس عامل 4 أيام لحيازته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج مساء اليوم الثلاثاء تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، بحبس المتهم " حسام.أ.ع" 33 سنة عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بقرية أولاد شلول وضبط بحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 13 قطعة حشيش وسلاح نارى ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .