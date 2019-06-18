ننشر نص "تعهد العروسين" الذى أوصت الكنيسة إدخاله على صلاة الأكليل الأرثوذكسى

أوصت لجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية بإضافة ما يسمى بتعهد العروسين على صلاة الأكليل الأرثوذكسية حيث كشف الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس عن تلقى هذا الاقتراح من أحد الأشخاص وتمت الموافقة عليه فى المجمع المقدس بالإجماع على أن تدخله الكنيسة فى حيز التنفيذ بعد الاستماع إلى مقترحات الآباء الكهنة والشعب القبطى.

وينص التعهد الجديد على:-

فى بداية الأكليل: "أتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة، وأمام ملائكته وقديسيه، وأمام آباء الكنيسة والحاضرين جميعا أن نحيا حياة زوجية مسيحية كما يحق لإنجيل المسيح وأن يحرص كل منا على خلاص نفس الأخر وأن يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة عملا بقول الكتاب المقدس أما أنا وبيتى فنعبد الرب.

ونتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير، وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها.

كما نتعهد بأن يبذل كل منا نفسه فى سبيل إسعاد الأخر وأن يسلك كل منا تجاه الأخر بالمحبة والأمانة والتسامح والصدق وطول الأناة وأن يحتمل كل منا ضعفات الأخر وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم

نتعهد أن لا تكون الماديات سببا فى الاختلاف بيننا بأي صورة وأن يتعامل كل منا بحب وحكمة تجاه أسرة الأخر

ونتعهد أن نربى أولادنا تربية مسيحية وأن نكون قدوة لهم فى الأعمال الصالحة حتى نكون جميعا قديسين بلا لوم أمام الله "

وأشار سكرتير المجمع المقدس فى حواره لقناة ctv القبطية، إلى أن التعهد يساعد على تذكير العروسين بأسس الحياة الزوجية المسيحية السليمة ويأتى على غرار التعهد الذى يقرأه الكاهن والراهب والأسقف عند رسامته.