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ننشر درجات الحرارة اليوم فى سلطنة عُمان.. العظمى 46 والصغرى 29

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:00 ص
ننشر درجات الحرارة اليوم فى سلطنة عُمان.. العظمى 46 والصغرى 29 درجات الحرارة
كتب وكالات

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تشير توقعات الطقس اليوم فى سلطنة عمان، إلى احتمال تشكل، السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من بحر العرب وبحر عمان.

الرياح.. تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، فيما تهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة بينما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

حالة البحر.. هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له ، ثلاثة أمتار وهادئ الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع للموج متر وربع المتر.

الرؤية الأفقية .. جيدة.

تبلغ درجة الحرارة العظمى فى محافظة مسقط 46 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية أما فى مدينة صلالة فتبلغ درجة الحرارة العظمى 34 ، درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

 

المدينة / الولاية العظمى الصغرى

السيـــــــــب 39 30

العامرات 46 32

خصـــــــــب 42 30

دبـــــــــــا 37 29

مدحـــــــــاء 37 29

البريمــــــــى 47 33

ينقـــــــــــل 45 28

عبـــــــــرى 48 33

فهــــــــــود 49 31

صحـــــــــار 38 30

الســــــــويق 40 29

الرستـــــــــاق 46 33

سمائــــــــــل 48 33

 

نــــــــــزوى 48 31

الجبل الاخضر/سيق/ 33 23

بهــــــــــلاء 48 32

أدم 49 32

المضيبـــــــى 47 30

إبـــــــــراء 47 30

صــــــــور 42 32

رأس الحــــــد 31 26

مصيــــــــرة 36 27

الــدقـــــــم 37 26

محــــــــوت 44 26

هيمـــــــــا 49 26

مرمــــــــول 47 28

جـزر الحلانيـــات 29 27

ثمريــــــــت 46 27

ميناء صلالـــــة 31 29

قيرون حيريتــــى 29 23

جبل سمــــحـان 27 22

جبـل القمـــــر 26 21

 


درجات الحرارة

سلطنة عمان

أخبار سلطنة عمان

الطقس فى سلطنة عمان

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