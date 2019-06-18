ننشر تفاصيل التحقيقات بواقعة الشروع فى قتل سائق "توك توك" وسرقته بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع عاطل متهم بالشروع فى قتل سائق "توك توك" لسرقته، بالبدرشين وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استوقف المجنى عليه وطلب منه توصيله الى احد المناطق ب"توك توك"، وفور وصولهما إلى إحدى المناطق النائية، هجم المتهم على الضحية بسلاح أبيض ودفعه خارج التوك توك واستولى عليه وفر هاربًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المستشفى العام بالبدرشين أفادت فيه وصول شاب يدعى "إسلام.ف" سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بمنطقة الرقبة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة "أحمد.ر" 25 سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل الأكمنة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.