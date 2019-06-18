نقابة الأطباء تخاطب البرلمان لإنشاء صندوق معاش تكميلى

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إنشاء صندوق المعاش التكميلى للأطباء، من أجل تحسين أحوال معاشات الأطباء.

وأوضحت النقابة، أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب فى هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء .

وأشارت إلى أن موارد هذا المعاش التكميلى ستتكون من اشتراك الطبيب 3% من كل المستحقات الحالية، هذا بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشأت الطبية، بعد خصم قيمة المستلزمات +25% من رسوم تسجيل المنشأت الطبية الخاصة +25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء ، بالإضافة إلى ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية، والتبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمارات وعوائد البنوك، وآية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق ، لافته إلى أن فئات أخرى من العاملين للدولة يتمتعون بنظم صناديق خاصة لمعاشات إضافية، تعطى لهم دعما للدخل فى هذه المرحلة العمرية التى لها احتياجات خاصة.