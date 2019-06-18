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نفوق 8 حيوانات فى حريقين بـــ 7 منازل بمحافظة سوهاج دون خسائر بالأرواح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:52 م
نفوق 8 حيوانات فى حريقين بـــ 7 منازل بمحافظة سوهاج دون خسائر بالأرواح مطافى
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة من السيطرة على حريقين منفصلين الأول بمركز سوهاج ناحية قرية المزالوة والثانى بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة والذى نتج عنه 7 منازل دون حدوث إصابات بشرية.

كان مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية المزالوة دائرة مركز سوهاج  أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك الصادق س ا 72 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية  كما أضاف بنفوق "4" رأس ماشية ، "4" رأس أغنام وأحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية أخطرت الإدارة البيطرية بسوهاج لإتخاذ اللازم.

وجاء الحريق الثانى بمنزل بناحية القرعان دائرة مركز جرجا أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك عبد الوهاب ن م  50 سنة عامل وتطاير النيران نتيحه شدة الرياح لأسطح منازل مجاورة مسقوفة بالبوص وأفلاق النخيل ملك مصطفي ز س 25 سنة عامل وعبد الرسول ف م ع - 71 سنة مزارع و الديب ا ف 54 سنة مزارع وخلف م ع 39 سنة عامل وعفاف ج ف 45 سنة ربة منزل  وحمادة ا ا م 21 سنة مزارع تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول كما أضافوا بأحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الوقعة.

 


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