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نشطاء خليجيون يطلقون هاشتاج #دواعش_تركيا_يستقبلون_السياح

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:15 م
نشطاء خليجيون يطلقون هاشتاج #دواعش_تركيا_يستقبلون_السياح الأوضاع فى تركيا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى نداء بعدم السفر إلى تركيا وذلك مع تعدد الجرائم الإرهابية تجاه السياح وسط أزمات اقتصادية واستقطاب سياسى تشهدها البلاد.

وعبر النشطاء عن تضامنهم من خلال مشاركة واسعة بالهشتاح #دواعش_تركيا_يستقبلون_السياح ، وكتب سويلم البلوى "هذه هي تركيا بلد الإرهاب قبل ان تكون بلد السياحة و بلد داعش قبل كل شيء".

وقال أحد النشطاء "داعش وما ادراك ما داعش ..تركيا تحتضن داعش بدعمها بسلاح والمال في الدخول والخروج ..تركيا تحاول تدمر العرب عن طريق التطرف.."

 

 

وتشهد تركيا مؤخرا جرائم الاختفاء والقتل المسلح والاغتيالات السياسية فى تركيا التى تفاقمت مؤخرا، وأصبحت تتصدر المشهد فى هذا البلد المتعثر بأزمات سياسية واقتصادية لا نهاية لها، جراء سياسات نظام رجب طيب أردوغان الذى لا يوقف تمويل ودعم الإرهاب، وأصبح الحاضن للجماعات الإرهابية، بل وبوابة عبور للمسلحين الراغبين فى الجهاد المزعوم فى سوريا، مانحا إياهم مظلة حماية مالية ولوجستية.

 

 

وتشير تقارير إلى أنه فى عام 2017  سجلت جرائم الأسلحة النارية فى تركيا زيادة بنسبة 28% ، كما ارتفعت جرائم السلاح من 2013 وحتى نهاية 2017 بنحو 61، واحتضنت الأراضى التركية 3 آلاف و494 جريمة باستخدام أسلحة نارية.

 

وتصدرت إسطنبول تصدرت المدن التركية من حيث أعداد القتلى والمصابين بنحو 250 حالة وفاة و316 إصابة، كما ارتفاع جرائم القتل إلى 25 ألفا و611 جريمة فى 2013 وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

 

وارتفعت جرائم الطعن فى تركيا إلى نحو 16 ألف حالة فى  2013، كما ارتفعت حالات السرقة إلى 22 ألفا و180 حالة سرقة ما بين 2009 إلى 2013، و قتلت 210 من النساء فى تركيا خلال 201.و تفاقم الجرائم السياسية آخرها مقتل السفير الروسى فى أنقرة عام 2016 على يد ضابط أمن.

 

ويمكن رصد أشهر الهجمات المسلحة التى شهدتها تركيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية

2015: هجوم فى مدينة سوروتش أسفر عن سقوط 33 قتيلا و 100 جريح من الأكراد

2015: انفجاران قرب محطة قطارات فى أنقرة ومقتل أكثر من 100

2016: انفجار بميدان السلطان أحمد وسط إسطنبول قتل 10 معظمهم من السياح

2016: تفجير سيارة مفخخة فى مقر للشرطة بمنطقة سينار ومقتل 5 وجرح العشرات

2016: تفجير بالقرب من مبان حكومية فى أنقرة ومقتل 28 وإصابة العشرات

2016: إحباط 18 هجوما انتحاريا منذ مطلع 2016 بينها 3 هجمات بسيارات مفخخة

2016: قتل امرأتين هاجمتا حافلة للشرطة فى وسط إسطنبول بقنبلة يدوية

2016: تفجير وسط أنقرة خلف 37 قتيلا و125جريحا

2016: مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات فى هجوم 3 انتحاريين فى مطار أتاتورك الدولى

2017: هجوم مسلح على مطعم فى إسطنبول برأس السنة أوقع 39 قتيلا بينهم سياح

2018: تركيا تحبط هجوم مماثل كان يستهدف ملاهى ليلية فى أنقرة وإسطنبول 


تركيا

دواعش_تركيا_يستقبلون_السياح

دواعش

سياحة

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