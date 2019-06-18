"مياه سوهاج": استيراد المنتجات اللازمة من الخارج بعد القيد فى سجل المستوردين

سوهاج - عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة حصلت على بطاقة القيد فى سجل المستوردين من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى يمكن الشركة من استيراد كافة الآلات والمعدات.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، فى بيان له، أنه أيضا سيمكن الشركة من استيراد الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ومعدات النقل، ومنتجات المملكة النباتية مثل النباتات الحية، ومنتجات زراعة الازهار، والمنتجات المعدنية مثل خامات المعادن والأحجار والجبس والاسمنت ومنتجات الصناعات الكيماوية، والصناعات المرتبطة بها مثل المنتجات الكيماوية الغيرعضوية والعضوية، وألوان الدهانات والأحبار وكذلك الخشب والفحم الخشبى والمصنوعات الخشبية والفلين ومصنوعاته وأصناف صناعتى الحصر والسلال والمواد المستخدمة فى صناعات الورق ، بالإضافة الى مواد النسيج ومصنوعات هذه المواد أحذية وأغطية رأس ومظلات ومصنوعات من حجر او اسمنت او حرير صخرى والزجاج ومصنوعاته.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تشجع شراء المنتجات المصرية، وأنه فى حالة عدم وجود منتجات مصرية يتم استيراد المنتجات اللازمة من الخارج مؤكداً ان الحصول على بطاقة القيد فى سجل المستوردين تساهم بشكل كبير فى تقليل النفقات وشراء أفضل المنتجات بأقل الأسعار.