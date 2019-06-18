مياه القناة: الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس عبدالحميد عصمت ، رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها الاسماعيلية والسويس ، حيث قام بتفقد أعمال التطهيرلبعض الشبكات القريبة من نطاق أماكن إقامة البطولة بالإسماعيلية ، وتطهيرشبكات الصرف الصحي، ومتابعة جاهزية العاملين والمعدات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي ومراجعة خطط الإنتشاروالطوارئ وأماكن تواجد المعدات بأعداد كافية طوال فترة البطولة.

وأكد رئيس شركة مياه القناة،على أن الشركة تسخر كل مجهوداتها من أجل إنجاح البطولة لرفع اسم مصرنا الغالية وسط المحافل الدولية.

وقالت الدكتورة عبيرخليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، أن رئيس مجلس الادارة ترافقة اللجنة التنسيقية بالشركة قام بمتابعة الأعمال الجارية بمحيط إستاد الإسماعيلية، وأعطي توجيهات لرؤساء القطاعات بمحافظات القناة، بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية وغرف عمليات المحافظة، وعمليات الشركة القابضة، لسرعة حل أي مشكلات في حينها، بالإضافة إلي تجهيزفرق إصلاح التدخل السريع، والمتابعة الميدانية والشبكات، والطوارئ طوال أيام البطولة، والإستعداد بسيارات شفط مياه وسيارة مياه متنقلة لمواجهة أى مشاكل محتملة طوال فترة إقامة البطولة.