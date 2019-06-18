موزمبيق: مقتل شرطيين اثنين فى تبادل لإطلاق النار مع جنود من جنوب أفريقيا

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أعلنت الشرطة الموزمبيقية، اليوم الثلاثاء مقتل شرطيين اثنين من قوات الحدود الموزمبيقية خلال تبادل لإطلاق النار مع 3 جنود بالجيش الجنوب أفريقى على الحدود بين البلدين.



وقال المتحدث الرسمى باسم شرطة (مابوتو) الموزمبيقية، ورلاندو مودومان - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" - إن الحادث وقع فى "بونتا دورو" على الحدود الموزمبيقية مع مقاطعة "كوازولو ناتال" الجنوب أفريقية حيث دخل العسكريون الثلاثة أراضى موزمبيق واطلقوا النار على شرطيى الحدود.



وأكد وزير خارجية موزمبيق، جوزيه باتشيكو، أن قوات الدفاع والأمن ولاسيما شرطة موزمبيق يعملون على فهم سبب الحادث حاليا، مضيفا أن عندها فقط، يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات بحيث لا يخلق الحادث وضعا صعبا فى العلاقات الثنائية بين بلاده وجنوب أفريقيا.



من جانبها، أعلنت السلطات فى جنوب أفريقيا أن حادثة مسلحة بين جنودها وشرطة الحدود الموزمبيقية وقعت فى منطقة ندومو وذلك دون الإفصاح عن حصيلة مصابين أو قتلى.

وصرحت وزارة الدفاع فى جنوب أفريقيا - فى بيان - بأن جنودها كانوا يقومون بدوريات تفقدية لحماية الحدود عندما وقع هذا الحادث ولا تزال أسباب تبادل إطلاق النار غير معروفة.

يذكر أن منطقة "بونتا دورو" غالبا ما تستخدم كممر للمهاجرين غير الشرعيين من موزمبيق إلى جنوب أفريقيا.