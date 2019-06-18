منظمة المرأة العربية تشارك فى الدورة 48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك

تُشارك منظمة المرأة العربية فى اجتماعات الدورة العادية رقم (48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتى تُعقد بمقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت غدا الأربعاء وبعد غد الخميس 19 و 20 يونيو الجارى.

وتتضمن الاجتماعات اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة السفير الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية يوم غدا الأربعاء 19 يونيو.

ويُمثل منظمة المرأة العربية في اليوم الأول للاجتماعات منى قاسم، من إدارة التخطيط والبرامج بالمنظمة، وتُشارك الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة فى اليوم الثانى للاجتماعات برئاسة معالى الأمين العام.



