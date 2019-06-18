سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

منتدى دولى برعاية هيئة المحطات النووية وشركة "روساتوم" الروسية أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:12 ص
منتدى دولى برعاية هيئة المحطات النووية وشركة "روساتوم" الروسية أكتوبر المقبل تجهيزات محطة الضبعة النووية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد هيئة المحطات النووية، فى وزارة الكهرباء والطاقة، وشركة روساتوم الروسية المسئولة عن تنفيذ المشروع النووى المصرى بالضبعة المنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى  منتدى تحت عنوان "الأسبوع الصناعى الكبير" يوم 8 أكتوبر 2019.

ومن المتوقع أن يشارك فى المنتدى قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، والقسم الهندسى من مؤسسة روساتوم، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية فى البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية الموردين والمقاولين المحتملين لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، وما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية.

وسيتمكن المشاركون فى هذا الحدث من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبيلة لمشروع محطة الضبعة النووية فى مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة فى المشروع، وكذلك تلقى إجابات على أسئلة حول المشاركة فى بناء المحطة.
هذا وسيكون برنامج المنتدى متاحًا على موقع المعرض http://bigindustrialweek.com/.

من جانبه ، قال انتون اترشكين، النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية الروسية فورميكا (المنظم الرسمى لمؤتمر أسبوع الصناعة): "يعد مشروع الضبعة واحداً من المشاريع الكبرى ذو التقنيات العالية يتم تنفيذه على أرض مصر.

وأعلن نائب رئيس شركة اتوم ستروي، المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، جريجورى سوسنين، أنه للعام الثاني على التوالى تعقد مؤسسة روساتوم منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة، لأهمية الدور الذى تلعبه مثل هذه الفعاليات فى التواصل مع الشركات المحلية والعالمية فى آن واحد. 


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

روساتوم

الضبعة

المحطة النووية بالضبعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة