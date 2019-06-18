منتدى دولى برعاية هيئة المحطات النووية وشركة "روساتوم" الروسية أكتوبر المقبل

كتبت رحمة رمضان

تعقد هيئة المحطات النووية، فى وزارة الكهرباء والطاقة، وشركة روساتوم الروسية المسئولة عن تنفيذ المشروع النووى المصرى بالضبعة المنتدى الصناعى والتكنولوجى الدولى منتدى تحت عنوان "الأسبوع الصناعى الكبير" يوم 8 أكتوبر 2019.

ومن المتوقع أن يشارك فى المنتدى قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، والقسم الهندسى من مؤسسة روساتوم، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية فى البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية الموردين والمقاولين المحتملين لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، وما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية.



وسيتمكن المشاركون فى هذا الحدث من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبيلة لمشروع محطة الضبعة النووية فى مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة روساتوم الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة فى المشروع، وكذلك تلقى إجابات على أسئلة حول المشاركة فى بناء المحطة.

هذا وسيكون برنامج المنتدى متاحًا على موقع المعرض http://bigindustrialweek.com/.



من جانبه ، قال انتون اترشكين، النائب الأول لرئيس المؤسسة الحكومية الروسية فورميكا (المنظم الرسمى لمؤتمر أسبوع الصناعة): "يعد مشروع الضبعة واحداً من المشاريع الكبرى ذو التقنيات العالية يتم تنفيذه على أرض مصر.

وأعلن نائب رئيس شركة اتوم ستروي، المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، جريجورى سوسنين، أنه للعام الثاني على التوالى تعقد مؤسسة روساتوم منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة، لأهمية الدور الذى تلعبه مثل هذه الفعاليات فى التواصل مع الشركات المحلية والعالمية فى آن واحد.



