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منتدى التغير المناخى يناقش تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل الإجتماعى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:58 ص
منتدى التغير المناخى يناقش تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل الإجتماعى التغير المناخى
كتبت أسماء نصار

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ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى فى فعاليته الحادية والستين مساء الثلاثاء القادم حلقة نقاشية بعنوان " تحديات الصحافة البيئية فى عصر هيمنة وسائل التواصل الإجتماعى.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخى" بحضور خبراء من مصر والمانيا فى مجالات التغير المناخي والصحافة البيئية ووسائل التواصل الإجتماعى لمناقشة كيف تؤثر وسائل التواصل الإجتماعى على الصحافة بشل عام والبيئية منها على وجه الخصوص؟  وكيف يجب أن تتعامل الصحافة مع " الأخبار المزيفة" على وسائل التواصل الإجتماعى؟ وهل ما تزال الصحافة التقليدية مهمة؟ ومن هو صحفى المستقبل في عصر وسائل التواصل الإجتماعى؟.

وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى، أنه منذ انطلاقه فى عام 2011 على جمع الخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخى واسترتيچيات الطاقة المتجددة وعلوم المناخ جنباً إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون، وقد كان حرص المنتدى وما يزال كبيراً للعمل بيد بيد مع مجتمع الصحفيين المصريين المتخصصين فى المجالين  البيئى والعملى

وأضاف المنتدى أنه وقع الاختيار على موضوع الفعالية نظراً  لإدراكنا لعظم التأثير لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإتصال على جميع مناحى حياتنا، وبصفة خاصة على الصحافة والبيئية منها على وجه التحديد، حيث نعايش بشكل مستمر خلال العقود الماضية ثورة فى الاتصالات وتداول المعلومات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص. وانخفض عدد مستخدمي وسائل الإعلام التقليدية بشكل كبير لصالح وسائل الاعلام الجديدة مثل فيس بوك وتوتير وغيرها. " أخبار مزيفة" تملأ القنوات ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، مما يزيد من تآكل الثقة في الحقائق العلمية والمعلومات الموثوقة، وما يزال سياسيون بارزون حول العالم يشككون فى حقيقة وجود التغير المناخى، على الرغم من معايشة أثاره الخطيرة على البشرية جمعاء.

وأشار المنتدى إلى أن هذه التطورات السلبية والتي لا ندرك عظم حجمها حتى الآن سيكون لها تأثير كارثي على حياتنا ورفاهيتنا، ولن نستطيع تأجيلها إلا بجهد مستمر ورفع وعى الجمهور وإعلامه حول التغير المناخي وأثاره الخطيرة باستخدام أدوات مواتية لذلك مع التركيز على الحقائق العلمية والبحث العلمى المستمر.


منتدى القاهرة للتغير المناخى

الصحافة البيئية

وسائل التواصل الإجتماعى

الاخبار المزيفة

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