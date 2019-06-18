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مقتل 41 شخصا على الأقل فى هجوم شنه مسلحون وسط مالى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:39 م
مقتل 41 شخصا على الأقل فى هجوم شنه مسلحون وسط مالى مسلحون فى مالى
أ ش أ

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لقى 41 شخصًا على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون على قريتي يورو و"غانغافاني 2" بوسط مالي.

 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم.

 

وتقع في المنطقة اشتباكات إثنية بين قبائل، وخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني.

 

ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصًا.

 


مالى

هجوم

مسسلحون

دراجات نارية

اطلاق نار

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