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مقتل 12 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع جنوب اليمن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:06 م
مقتل 12 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع جنوب اليمن عناصر من ميليشيا الحوثيون
أ ش أ

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لقى 12 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمنى في مديرية قعطبة شمالي الضالع جنوبي البلاد.

 

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل من منطقة "الزبيريات" باتجاه، مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة.

 

وأحبطت قوات الجيش، محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد مقتل 12 من عناصرها،وتزال جثثهم في وادي"الزبيريات"، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).

 


اليمن

الحوثيون

الجيش اليمنى

الضالع

ميليشيا الحوثى

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