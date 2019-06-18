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مقتل وإصابة 4 أشخاص في تحطم مروحية جنوب المكسيك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:02 م
مقتل وإصابة 4 أشخاص في تحطم مروحية جنوب المكسيك تحكم مروحية-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تحطم مروحية في ولاية مكسيكو جنوب البلاد .

 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، نقلاً عن السلطات المكسيكية ، أن الطيار هو من لقى مصرعه إثر الحادث وأصيبت ثلاث نساء، مشيرة إلى أنه تم إطلاق نار نحو الشرطة التي سارعت إلى مكان الحادث .

 

وقال مسؤول أمني بولاية مكسيكو الجنوبية، حسبما ذكرت فوكس نيوز، أن الضباط الذين تعاملوا مع الحادث عثروا على المروحية المتحطمة ووجدوا إلى جانب ذلك أشخاصاً مسلحين داخل عدد من الشاحنات.

 

وأضاف المسؤول الأمني، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين المسلحين وقوات الشرطة إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك.

 

ولا تزال السلطات المكسيكية تحقق في سبب سقوط الطائرة.

 


المكسيك

السلطات المكسيكسة

تحطم مروحية

اطلاق نار

مسلحون

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