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مفوضیة الأمم المتحدة: الفيضانات والأمطار تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمنى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:03 م
مفوضیة الأمم المتحدة: الفيضانات والأمطار تهدد حياة أكثر من 80 ألف يمنى الفيضانات فى اليمن
وكالات الأنباء

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حذرت مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین من تداعیات الأمطار الغزیرة والفیضانات التى اجتاحت 12 محافظة يمنية فى الأسابیع الماضیة، على حیاة أكثر من 80 ألف شخص، لاسیما انتشار الأوبئة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

ولفتت المفوضیة فى بیان لها، الیوم الثلاثاء، إلى التقاریر الأولیة للسلطات الیمنیة فى صنعاء، التى تضمنت ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بوباء الكولیرا إلى أكثر من 364 ألف حالة، إضافة إلى 639 حالة وفاة فى جمیع أنحاء الیمن منذ بدایة العام الحالى 2019 وحتى الوقت الحاضر.

 

وذكرت أن محافظة حجة فى شمال غرب الیمن، التى تأوى نازحین، من بین أكثر المناطق تضررا، مع وجود نحو 50 ألف شخص فى حاجة إلى مساعدات عاجلة، إضافة إلى آلاف آخرین فى مختلف أنحاء الیمن.

 

وتشمل المحافظات المتضررة الأخرى تعز وإب وریمة وذمار والبیضة ومأرب والجوف وعدن ولحج وأبین وحضرموت ،وأوضحت المفوضیة أن كثیرا من المنكوبین بالفیضانات یعیشون فى ملاجئ الطوارئ ومناطق سكن عشوائیة وتعرضت خیامھم لأضرار بسبب الأمطار، ما أدى إلى تشردھم وتجریدھم من أبسط أنواع الحمایة والخصوصیة.

وأكدت على أن الفیضانات دمرت أعدادا من العیادات الصحیة والمستلزمات الدوائیة ومخازن المواد الغذائیة والمدارس ومرافق الصرف الصحي، ما زاد فى المخاطر الصحیة.


فيضانات

اليمن

أمطار

الكولیرا

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