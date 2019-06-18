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مفتى الجمهورية: قضية الزيادة السكانية شغلت حيزا كبيرا على مر التاريخ الافتائى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:13 م
مفتى الجمهورية: قضية الزيادة السكانية شغلت حيزا كبيرا على مر التاريخ الافتائى الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"
كتب ـ مدحت وهبة

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أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية السكان شغلت حيزا كبيرا على مر التاريخ الافتائى، مشيرا إلى أن المشكلة فى تصور البعض لها بعد دينى، وتم إعداد كتاب لتوضيح أن الدين ليس جزء من المشكلة وليس له علاقة بالشبهات التى يثيرها البعض ويعد ضمن الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن" 2 كفاية" وطباعة 1500 نسخة من الكتاب ويجيب على الشواهد الدينية.

وطالب الدكتور شوقى علام، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بضرورة إجراء دراسة لتحديد النتائج المبدئية لمشروع 2 كفاية، وهل هناك تقدم  لها أم لا، لافتا إلى أنه فى حال التقدم يجب العمل علي تكثيف الحملات وتعميمها علي مختلف محافظات الجمهورية، وفى حال رصد عوائق يتم العمل على حل العوائق  حيث يجب أن يكون هناك توازن بين النمو السكانى والاقتصادى.  

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر السنوى العشرون  للمركز  القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" وسيستمر على مدار  يومى 18 و19 يونيو الجارى، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية بحضور وزيرة  التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتورة  سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية  واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدرارى رئيس مؤسسة بدرارى للتعليم والتنمية، والعديد من الخبراء والمختصين.



 


مفتى الجمهورية

شوقي علام

الزيادة السكانية

التاريخ الافتائي

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