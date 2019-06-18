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معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:30 ص
معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة الأغذية
كتب وليد عبد السلام

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أكد المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، أن هناك عادات غذائية يجب أن يتفادها الإنسان لحماية نفسة من أضرارها للتمتع بصحة جيدة بدون زيادة الوزن، وفى السطور التالية نوضح العادات الخمس الصحية، التى يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة العامة للجسم.

1- تناول الماء بكثرة من 6 إلى 8 أكواب يومياً.

2- تناول طبق من السلطة الخضراء قبل كل وجبة.

3- وضع الطعام فى أطباق صغيرة. 

4- تناول طعامك ببطء وأمضغ جيدا.

5- عدم الإنشغال بأى أعمال أخرى أثناء تناول الأكل مثل مشاهدة التليفزيون أوالكمبيوتر أو التليفون .


التغذية الصحية

معهد التغذية

العادات الصحية

اليوم السابع بلس

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