سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

معرض القصر الأحمر يواصل نشاط توثيق التاريخ من خلال الفن بالسعودية.. صور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:23 م
معرض القصر الأحمر يواصل نشاط توثيق التاريخ من خلال الفن بالسعودية.. صور معرض القصر الأحمر فى السعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل معرض القصر الأحمر نشاطه فى مدينة جدة، فى المملكة العربية السعودية، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، الذى يهدف إلى تقديم مفهوم جديد حول توثيق التاريخ الوطنى من خلال الفن.

ويتناول المعرض تاريخ معلم وطنى بارز هو القصر الأحمر ودوره الاجتماعى والسياسى منذ إنشائه فى الرياض عام 1943م بأمر من الملك عبد العزيز. ويحتوى المعرض حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على أدوات وأجهزة وأعمال من المحتويات الأصلية للقصر الملكى العريق.

إحدى قاعات معرض القصر الأحمر فى السعودية
إحدى قاعات معرض القصر الأحمر فى السعودية

 

وتنظم وزارة الثقافة معرض القصر الأحمر فى جدة فى قصر تاريخى آخر هو قصر خزام التاريخى الذى تم اختياره لما يمثله من قيمة وطنية مهمة فى تاريخ المملكة، فقد كان أول مقر لإقامة الملك عبد العزيز فى جدة، كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م.

أعمال فنية فى معرض القصر الأحمر
أعمال فنية فى معرض القصر الأحمر

 

أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية
أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية

 

جانب آخر من أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية
جانب آخر من أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية

 

ويحتل القصر الأحمر مكانة وطنية مميزة تنطلق من دوره المحورى فى تاريخ المملكة، فقد كان سكناً للملك سعود واستقبل فيه كبار زوار الدولة، ثم أصبح مقراً لمجلس الوزراء فى عهد الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد، قبل أن يصبح مقراً لديوان المظالم.

ويستمر معرض القصر الأحمر حتى 18 يوليو المقبل فى قصر خزام التاريخى بجدة، ويأتى فى سياق دعم وزارة الثقافة للفنون السعودية وحرصها على توثيق التاريخ الوطنى وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية تنقل هذا التاريخ للأجيال الجديدة.

 


معرض القصر الاحمر

القصر الاحمر

تاريخ السعودية

التاريخ الوطنى للسعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة