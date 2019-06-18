معرض القصر الأحمر يواصل نشاط توثيق التاريخ من خلال الفن بالسعودية.. صور

وكالات

يواصل معرض القصر الأحمر نشاطه فى مدينة جدة، فى المملكة العربية السعودية، حتى منتصف شهر يوليو المقبل، الذى يهدف إلى تقديم مفهوم جديد حول توثيق التاريخ الوطنى من خلال الفن.

ويتناول المعرض تاريخ معلم وطنى بارز هو القصر الأحمر ودوره الاجتماعى والسياسى منذ إنشائه فى الرياض عام 1943م بأمر من الملك عبد العزيز. ويحتوى المعرض حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على أدوات وأجهزة وأعمال من المحتويات الأصلية للقصر الملكى العريق.



إحدى قاعات معرض القصر الأحمر فى السعودية

وتنظم وزارة الثقافة معرض القصر الأحمر فى جدة فى قصر تاريخى آخر هو قصر خزام التاريخى الذى تم اختياره لما يمثله من قيمة وطنية مهمة فى تاريخ المملكة، فقد كان أول مقر لإقامة الملك عبد العزيز فى جدة، كما شهد توقيع أول اتفاقية للنفط بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1933م.



أعمال فنية فى معرض القصر الأحمر



أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية



جانب آخر من أعمال معرض القصر الأحمر فى السعودية

ويحتل القصر الأحمر مكانة وطنية مميزة تنطلق من دوره المحورى فى تاريخ المملكة، فقد كان سكناً للملك سعود واستقبل فيه كبار زوار الدولة، ثم أصبح مقراً لمجلس الوزراء فى عهد الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد، قبل أن يصبح مقراً لديوان المظالم.

ويستمر معرض القصر الأحمر حتى 18 يوليو المقبل فى قصر خزام التاريخى بجدة، ويأتى فى سياق دعم وزارة الثقافة للفنون السعودية وحرصها على توثيق التاريخ الوطنى وإعادة إنتاجه بطرق إبداعية تنقل هذا التاريخ للأجيال الجديدة.