معرضا للمنتجات والصناعات اليديوية للمحافظات بمؤتمر "المدن الأفريقية"

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة التنمية المحلية، معرضا للمنتجات والصناعات اليديوية لعدد من المحافظات، على هامش المؤتمر الدولى "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، والذى يستمر حتى الخميس المقبل.

وشارك فى المعرض محافظات: "القاهرة، والقليوبية، الشرقية، الوادى الجديد، الغريية، الإسكندرية، قنا، الدقهلية، بنى سويف، كفر الشيخ"، لعرض منتجاتهم اليدوية على ضيوف المؤتمر من دول أفريقيا.

وشهد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المحافظين.