مظاهرات فى كندا احتجاجا على تزايد أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية

أوتاوا /أ ش أ/

تجمع عشرات الأشخاص، الإثنين، فى العاصمة الكندية (أوتاوا) للإحتجاج على تزايد أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية فى المدينة.

وطالب المحتجون ، الذين تجمعوا فى مركزى ألبيون المجتمعى جنوب أوتاوا ، السلطات بالتحرك لوضع حد لأعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية التى حصدت العديد من الأرواح، وخاصة بين فئة الشباب.

وتقول شرطة مدينة أوتاوا إن 32 حادثة إطلاق نار سجلت فى العاصمة منذ مطلع العام الحالى، وتحتل كندا المرتبة الخامسة فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من حيث عدد القتلى بسبب الأسلحة ، كما تمتلك واحدة من أعلى معدلات الانتحار بالأسلحة النارية فى العالم المتقدم ، وثمانون فى المائة من وفيات الأسلحة النارية فى كندا هى نتيجة للانتحار ، وخمسمائة كندى ينتحرون بالسلاح سنويا ، وكثير من هؤلاء الكنديين فى المناطق الريفية ، وفقا لإحصائيات رسمية.