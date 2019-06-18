مطران طيبة للكاثوليك يلتقى سفير الفاتيكان والخادم الإقليمى للفرنسيسكان بالأقصر

استقبل الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك اليوم الثلاثاء، المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان لدى القاهرة والأب مراد مجلع الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنساسكانية، بمقر مطرانية الأقصر للكاثوليك.

ذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة الكاثوليكية اليوم، أن اللقاء يأتى ضمن سلسلة زيارات يعقدها الأب مراد مجلع الخادم الإقليمى الجديد للرهبنة الفرنسيسكانية بعد انتخابه مطلع الشهر الجارى.

كانت الرهبنة الفرنسيسكانية قد أجرت مطلع يونيو الجارى انتخابات جديدة نتج عنها تسليم الأب كمال لبيب منصب الخادم الإقليمى للأب مراد مجلع ليصبح بذلك الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية.

الجدير بالذكر أن الرهبنة الفرنسيسكانية، ويعرف رهبانها باسم الفرنسيسكان، هى رهبنة في الكنيسة الكاثوليكية، تأسست على يد القديس فرنسيس الأسيزي في شمال إيطاليا في القرن الثالث عشر تحديدًا عام 1208 وثبت قوانينها البابا إينوسنت الثالث عام 1209، وتعتمد على روحانية القديس فرنسيس، والقوانين التي وضعها بشكل أساسىى تتالف الرهبنة من ثلاث فروعك رهبنة رجالية، ورهبنة نسائية، وما يعرف بالرهبنة الثالثة التى ينضم إليها المدنيون، الذين يبقون فى العالم لا فى الدير، ويحق لهم الزواج وإنما يلتزمون بفروض وصلوات الرهبنة وتأملاتها.