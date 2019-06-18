مصرع 18 شخصا فى حادث حافلة ركاب فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

لقى 18 شخصا مصرعهم جراء انقلاب حافلة ركاب فى ولاية زوليا بفنزويلا، ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن الحادث بسبب عطل فى إطار الحافلة ادى لخروجها عن الطريق ومن ثم انقلابها.

وأشارت إلى أنه توفى 14 شخص فى مكان الحادث، بينما توفى اربعة اخرون فى مستشفى فيلا ديل روساريو ، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول الحادث.

وكان الضحايا يسافرون على متن الحافة بين مدينة سان كريستوبال الحدودية بولاية تاكيرا وماراكايبو عاصمة زوليا.

وفى الوقت نفسه ، اشتكت اسر الضحايا من ان الشرطة لم تسمح لهم بالاقتراب من امتعة الضحايا ، بالاضافة الى انهم اكدوا وجود سرقات للاشياء الثمينة التى كان يمتلكها الضحايا.

ويذكر أن فنزويلا غارقة فى اسوأ أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية فى تاريخها الحديث مع ارتفاع التضخم ونقص السلع الأساسية وخاصة الغذاء والادوية والامدادات الطبية.