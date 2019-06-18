مصرع 12 من عناصر ميلشيا الحوثى بعد مواجهات مع جيش اليمن

وكالات

لقى 12 من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الثلاثاء، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى مديرية قعطبة شمال الضالع جنوبى اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الجيش اليمنى أفشل محاولة تسلل لعناصر من المليشيا الانقلابية من منطقة الزبيريات باتجاه، مواقع الجيش اليمنى فى السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة وأجبرتها على التراجع، ما أسفر عن مصرع 12 من عناصرها، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار (23).