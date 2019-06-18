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مصرع متسلق جبال باكستانى وإصابة 4 إيطاليين فى انهيار جليدى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:24 ص
مصرع متسلق جبال باكستانى وإصابة 4 إيطاليين فى انهيار جليدى انهيار جليدى ارشيفية
أ ش أ

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أفاد نادي "جبال الألب الباكستاني" اليوم الثلاثاء بمصرع متسلق باكستاني وإصابة مجموعة من الإيطاليين والباكستانيين جراء وقوع انهيار جليدي شمال غرب البلاد.
 
وذكر موقع إنسيد باكستان الإلكتروني أن الحادث وقع بينما كان 4 من متسلقي الجبال الإيطاليين و3 باكستانيين يحاولون النزول من قمة جبل في وادي "إيشكومن"، مشيرا إلى أن الجيش قد أرسل طائرة هليكوبتر لإنقاذ المتسلقين الذين أصيبوا بجروح متعددة، وأضاف أن المتسلقين الإيطاليين الأربعة هم تارسيسيو بيلو ولوكا موريلاتو وديفيد بيرجامين وتينو تولدو.
 
وأكد السفير الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو وقوع الحادث أمس الإثنين، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
 
يذكر أن مئات المتسلقين وأغلبهم من أوروبا، يحاولون تسلق قمم الجبال في باكستان كل صيف ولكن القليل يقدمون على هذه المحاولة في الشتاء.. وتسببت الانهيارات الجليدية والطقس السيئ في وفاة متسلقين في الماضي.

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