مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

انتهى مرفق إسعاف محافظة المنوفية، من نقل المصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، والذى وصل إلى حالتى وفاة و35 مصابا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف، تحت رئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام.