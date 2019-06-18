الرئيسية حوادث مصرع شخصين وإصابة 35 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:43 م إسعاف - أرشيفية المنوفية - محمود شاكر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء انتهى مرفق إسعاف محافظة المنوفية، من نقل المصابين فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، والذى وصل إلى حالتى وفاة و35 مصابا. وتم الدفع بسيارات الإسعاف، تحت رئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور العام. محافظه المنوفيه انقلاب سيارة نقل اسعاف المنوفيه امن المنوفيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع عامل وإصابة 19 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنوفية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:56 م إصابة 22 طالبا بإغماء وآخر بتشنجات عصبية ومراقب بمغص كلوى فى المحافظات الإثنين، 17 يونيو 2019 01:07 م إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى و دراجتين بالدقهلية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:36 م مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بأسيوط الإثنين، 17 يونيو 2019 09:05 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى" تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات "معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" المزيد من Trending Plus
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