مصادر بالتعليم: مراعاة أخطاء ترجمة أحياء الثانوية عند تقدير الدرجات

كتب ــ محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تدارك بعض المشكلات التى ظهرت فى ترجمة امتحان الأحياء للغات، لطلاب الثانوية العامة والذى أدى فيه الطلاب امتحاناتهم أمس الاثنين فى نموذج الإجابة خلال عملية تقدير الدرجات.

وأوضحت المصادر، سيكون هناك إجابات إضافية لتدارك الخطأ، مؤكدة أن الكنترولات ومقدرى الدرجات يضعون مصلحة الطالب فى المقدمة.

وكان أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة أعلنوا رصدهم لأخطاء في الترجمة بامتحان الأحياء للثانوية العامة، ونقص في الترجمة من عربي E وهو ما يترتبت عليه اختلاف فى الإجابة عن نفس السؤال.

وأكد خالد صفوت من أولياء الأمور، إنه فى النموذج "د" السؤال رقم 8 لم يتم تحديد إنها codonsبرغم من وجودها فى العربي باسم "الكودونات" وهو ما يترتب علية اختلاف حل السؤال، وكذلك الترجمة في كلمة Pregnant woman وفي العربي المرأة عند الولادة وايضا يترتب عليه اختلاف الحل أيضا.

وقالت مصادر مسئولة، إن الأسئلة مطابقة لنموذج ومواصفات الورقة الامتحانية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.