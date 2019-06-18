مساعد وزير الخارجية: مصر تؤكد دوما دعم العمل الأفريقى المشترك والاندماج القارى

كتب على عبد الرحمن

أكد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية، للمنظمات والتجمعات الأفريقية، إن مصر تؤكد دوما دعم العمل الأفريقى المشترك والاندماج القاري.

جاء ذلك على هامش افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة 2019، والذى تنظمه مصر فى القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 يوينو الجارى.

وأضاف عمارة، أن مصر تدعم التوافق مع الدول الأفريقية حول القضايا المشتركة ومنها تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية دعم سلطات الحكم المحلى باعتباره أحد أهم ركائز التنمية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات ، كما يناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.