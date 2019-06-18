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وكفالة 10 آلاف جنيه..

محكمة جنح التهرب الضريبى تقضى بحبس مصممة الأزياء عبير الأنصارى 6 أشهر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:41 م
محكمة جنح التهرب الضريبى تقضى بحبس مصممة الأزياء عبير الأنصارى 6 أشهر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بمعاقبة مصممة الأزياء عبير الأنصارى، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، فى اتهامها بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة.
 
وأسندت النيابة لمصممة الأزياء "عبير إسماعيل محمود الأنصارى"، فى القضية رقم 262 لسنة 2018 جنح التهرب الضريبى، التهرب من دفع الضرائب المستحقة عن أعمالها، فى الفترة من 2008 حتى 2013، بقيمة بلغت 301600  جنيه.
 
وقد أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 

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