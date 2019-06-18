محافظ بنى سويف: مؤتمر المدن الأفريقية يجسد الدور الكبير لمصر إقليميا

بنى سويف أيمن لطفى

يشارك المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف "اليوم الثلاثاء"، فى فعاليات المؤتمر الدولى "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو 2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين، إضافة إلى أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية (عمداء مدن - رؤساء روابط السلطات المحلية – مجموعة من الجهات والهيئات الدولية العاملة فى مجال تنمية وتطوير المدن).

وأشار عبدالجابر فى تصريحات له إلى أن المؤتمر، يعتبر إحدى ثمار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ويجسد الدور الإقليمى الكبير الذى تلعبه مصر فى الوقت الحالى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحرص على استعادة مصر لدورها القيادى الأفريقى، وبناء علاقات الثقة والتعاون مع الأشقاء فى القارة السمراء التى تمثل العمق الاستراتيجى لمصر، كما تعد فعاليات المؤتمر فرصة كبيرة لتلاقى وجهات النظر وتبادل الخبرات بين أشقائنا فى القارة الأفريقية.

وأشار عبد الجابر إلى أنه من المقرر أنه يقام على هامش المؤتمر معرضا لمنتجات المحافظات، والذى يعتبر دعما وترويجا على نطاق دولى لهذه المنتجات، حيث تشارك فيه المحافظة بمجموعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتى تم صناعتها بأيادى الأسر المنتجة وبعض الطلاب بالمدارس الفنية وذوى الإعاقة، مثل " المشغولات اليدوية والمنتجات الخشبية المتنوعة "فوانيس خشبية – فاظات مضيئة – تابوهات – إكسسوارات – مفارش".