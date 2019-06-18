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محافظ بنى سويف: إزالة 3 آلاف حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 9 شهور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:50 م
محافظ بنى سويف: إزالة 3 آلاف حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال 9 شهور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذى لسير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تنفذها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية.

 

وأشار "عبد الجابر" فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أنه فى (الفترة من 30 أغسطس 2018 وحتى 31 مايو 2019) تم إزالة 3530 حالة تعد على أراض زراعية على مساحة إجمالية 170 فدانا و16 قيراطا "شاملة التعديات الواقعة فى الفترة المذكورة وتعديات سابقة على تلك الفترة"، بكافة مراكز المحافظة، وذلك بناء على تقرير مديرية الزراعة الذى تم عرضه فى هذا الشأن".

 

وتم إزالة 807 حالات على مساحة 43 فدانا و17 قيراطا بمركز الواسطى، و928 حالة على مساحة 37 فدانا و14 قيراطا بمركز ناصر، و318 حالة على مساحة 18 فدانا و8 قراريط بمركز بنى سويف، و332 حالة على مساحة 18 فدانا و20 قيراطا بمركز إهناسيا، و371 حالة على مساحة 11 فدانا و10 قراريط بمركز ببا، و336 حالة على مساحة 19 فدانا بمركز سمسطا، و438 حالة على مساحة 21 فدانا و13 قيراطا بمركز الفشن.

 

وشدد محافظ بنى سويف على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الرزاعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببنى سويف للحفاظ على الأراضى الزراعية، مؤكدا ضرورة المتابعة لمنع تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية .


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