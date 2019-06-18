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محافظ القاهرة: نضع كل إمكانيتنا لخدمة أهداف منظمة المدن الإفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:28 م
محافظ القاهرة: نضع كل إمكانيتنا لخدمة أهداف منظمة المدن الإفريقية اجتماع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن القاهرة تضع كل إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن الأفريقية، والتى تسعى لتعزيز العمل الإفريقى المشترك وخدمة شعوب المدن الإفريقية مشيراً إلى أنه منذ تأسيس المنظمة عام 2005 ونجحت فى أن تمتد وتشمل عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق إفريقيا بالإضافة إلى 2000 مدينة.
 
وأكد المحافظ فى كلمته الافتتاحية فى اجتماع الدورة العشرين لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، على التزام محافظة القاهرة بتأسيس مقر المكتب الاقليمى للمنظمة لدول شمال إفريقيا وهو المقر الذى سيتم افتتاحه غداً ليشكل مركزاً لعمل منظمه لدول شمال إفريقيا وليكون ركيزة للعمل المشترك والتواصل بين إقليم القارة ومزيد من التقارب بين المدن الإفريقية وخطوة نحو تحقيق الحلم نحو "إفريقيا موحدة".
 
ووجة المحافظ الشكر لكل أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية رئاسة وسكرتارية لما يبذلونه من جهود وبصفة خاصة لأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة لتعزيز العمل الإفريقى المشترك بهدف تحقيق الآمال والتطلعات نحو إفريقيا مزدهرة ومستقرة .
 

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محافظة القاهرة

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