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محافظ القاهرة: مستعدون للتعاون مع دول أفريقيا لتحقيق طموحات الشعوب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:01 م
محافظ القاهرة: مستعدون للتعاون مع دول أفريقيا لتحقيق طموحات الشعوب الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعداد مصر  للمساهمة الفعالة، والتباحث حول الخطة الإستراتيجية لتحقيق رؤية مشتركة والمتابعة بين الدول الأفريقية، لتحقيق أمال وطموحات شعوب افريقيا، فى كافة القضايا المشتركة.

وأوضح عبد العال، خلال كلمته على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، أنه من بين هذه القضايا المشتركة على سبيل المثال قضايا الهجرة الغير شرعية والتى تمثل قضية هامة بالنسبة لدول شمال أفريقيا، ما يفرض علينا ضرورة التعاون فيما بين الحكومات الأفريقية ووزراء التنمية المحلية والتنسيق لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة لتضافر الجهود لمواجهة الأعمال الإرهابية، خاصة بعد ما شهدته بعض دول شمال افريقيا وانعكس على دول الجوار.

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم،.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.

 

 
 
 

المدن الافريقيه

الافريقيه

لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

محافظ القاهرة

خالد عبد العال

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